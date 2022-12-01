The Hockey News оценили игру нападающего «Ванкувера» Кузьменко

Североамериканский портал The Hockey News оценил игру форварда «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко и рассказал о влиянии его игры на результаты клуба.

«Кузьменко хорошо использует свою скорость, наращивая её через нейтральную зону, чтобы атаковать через центр. Он изменил свою схему атаки после ухода из КХЛ, адаптируясь к более агрессивному оборонительному давлению в нейтральной зоне.

Андрей — конкурентоспособный игрок с ловкими руками при игре на ограниченном пространстве. Он умеет маневрировать в толпе игроков и найти партнёра по команде, либо проходить самостоятельно.

Кузьменко находит способ быть результативным игроком во всех трёх зонах, используя свою работоспособность и скорость в сочетании с эффективными и продуманными маршрутами на льду. Его интеллект позволяет оказывать давление на соперников с шайбой и без неё.

С учётом сказанного Кузьменко вносит свой вклад во многих областях и нашёл взаимопонимание с партнёрами по команде. Даже несмотря на вероятность некоторого регресса в будущем, Андрей всё равно найдёт способы положительно повлиять на игру.



«Кэнакс», возможно, не раскопали следующего Артемия Панарина, но, похоже, нашли себе качественного игрока НХЛ с отличным неиспользованным потенциалом», — говорится в статье.

26-летний российский форвард в текущем сезоне сыграл за «косаток» 22 матча, в которых набрал 21 (11+10) очко.