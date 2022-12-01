Илья Сорокин — главный претендент на «Везину» по версии ESPN

Хоккейный аналитик и журналист Грег Вышински из ESPN в своей статье на сайте рассказал, что, по анонимному опросу генеральных менеджеров команд НХЛ, голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин является главным претендентом на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.
«Превосходство Сорокина в воротах ставит его на первое место для меня», — сказал один из собеседников.
Остальными претендентами, согласно опросу, являются Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» и Линус Улльмарк из «Бостон Брюинз».
27-летний российский голкипер «островитян» в текущем сезоне НХЛ сыграл 17 матчей, в которых одержал 10 побед с 93,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,18.
«Нью-Йорк Айлендерс» с 30 очками после 24 игр занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
- 1 декабря 2022
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