Гендиректор «Сибири»: в реконструкцию ЛДС «Сибирь» вложено больше миллиарда рублей

Гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о реконструкции ЛДС «Сибирь» и о готовности клуба к переезду на новую арену.

«Сколько вложили в реконструкцию ЛДС «Сибирь» и когда ждать открытия новой арены? Больше миллиарда рублей. Благодаря «Сибирскому антрациту» удалось старую арену превратить в новую. Новой она, конечно, не будет, но работа проделана колоссальная. Все команды, которые к нам приезжают, говорят, что арену просто не узнать. Это действительно приятно, мы ответственно подошли к этому вопросу. За три межсезонья фактически столько всего построили, так что для нас это здорово.



А что касается новой арены приблизительно на 11 000 человек, то как только она будет готова, мы готовы переезжать. Мы как юные пионеры – всегда готовы. По срокам сдачи вопросы не ко мне, я к этому никакого отношения не имею», — цитирует Фастовского Metaratings.ru.

«Сибирь» с 49 очками в активе занимает третье место в таблице Восточной конференции.