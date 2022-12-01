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Российский защитник Мироманов вызван из АХЛ в «Вегас»

Российский защитник Мироманов вызван из АХЛ в «Вегас»
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Российский защитник системы «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов вызван из клуба АХЛ «Хендерсон Силвер Найтс» в основную команду, сообщает официальный «твиттер» «золотых рыцарей».

В текущем сезоне 25-летний игрок обороны сыграл в Американской хоккейной лиге 17 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач при показателе полезности «-8», набрав четыре минуты штрафа.

В текущем сезоне НХЛ Мироманов участия не принимал. В сезоне-2021/2022 Даниил провёл в НХЛ за «Вегас Голден Найтс» 11 игр, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, летом «Вегас» продлил контракт с Миромановым на два года. Средняя заработная плата российского хоккеиста составляет $ 762 500 в год.

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