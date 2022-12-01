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Главный тренер «Питтсбурга» Салливан рассказал о состоянии перенёсшего инсульт Летанга

Главный тренер «Питтсбурга» Салливан рассказал о состоянии перенёсшего инсульт Летанга
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о состоянии перенёсшего инсульт защитника «Пингвинов» Криса Летанга.

«На данный момент Летанг не получил никаких разрешений с хоккейной точки зрения. Но он получил разрешение от врачей покататься на льду, больше для собственного психического здоровья.

Он продолжает проходить тесты. Наша команда врачей внимательно наблюдает за ним, консультируя его каждый день», — приводит слова Салливана журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».

Напомним, в понедельник, 28 ноября, у Летанга случился инсульт. Защитник выбыл на неопределённое время. Отметим, что это уже второй инсульт у 35-летнего канадца.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Летанг принял участие в 21 встрече, в которых набрал 12 (1+11) очков.

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