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«Оттава» вызвала защитника Никиту Зайцева из АХЛ

«Оттава» вызвала защитника Никиту Зайцева из АХЛ
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«Оттава Сенаторз» в своём «твиттере» объявила о вызове российского защитника Никиты Зайцева из клуба Американской хоккейной лиги «Беллевиль Сенаторз».

31-летний хоккеист провёл в АХЛ три матча, в которых результативными баллами не отметился, с показателем полезности «-3».

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Зайцев сыграл семь матчей за канадский клуб, в которых отметился результативной передачей с показателем полезности «-3». Всего в рамках заокеанской карьеры 31-летний защитник сыграл 405 матчей в регулярном сезоне НХЛ, в которых набрал 104 (19+85) очка.

«Оттава» после 22 матчей с 17 набранными очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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