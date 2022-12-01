«Оттава» вызвала защитника Никиту Зайцева из АХЛ

«Оттава Сенаторз» в своём «твиттере» объявила о вызове российского защитника Никиты Зайцева из клуба Американской хоккейной лиги «Беллевиль Сенаторз».

31-летний хоккеист провёл в АХЛ три матча, в которых результативными баллами не отметился, с показателем полезности «-3».

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Зайцев сыграл семь матчей за канадский клуб, в которых отметился результативной передачей с показателем полезности «-3». Всего в рамках заокеанской карьеры 31-летний защитник сыграл 405 матчей в регулярном сезоне НХЛ, в которых набрал 104 (19+85) очка.



«Оттава» после 22 матчей с 17 набранными очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.