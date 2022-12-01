Гол Никишина в овертайме принёс СКА третью в сезоне победу над «Северсталью»

В Санкт-Петербурге завершился единственный матч игрового дня в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал череповецкую «Северсталь». Победу в овретайме со счётом 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0) одержали хозяева.
На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий гостей Даниил Вовченко с передачи Робина Пресса.
На третьей минуте второго периода команды обменялись забитыми голами. У СКА забил Александр Никишин с передачи Никиты Гусева, а через 26 секунд вновь вывел «Северсталь» вперёд Робин Пресс с передач Кирилла Пилипенко и Даниила Вовченко. На седьмой минуте периода счёт сравнял Никита Комаров. На девятой минуте второго периода вывел хозяев вперёд Дамир Жафяров с передач Александра Никишина и Михаила Воробьёва.
На шестой минуте третьего периода счёт 3:3 сделал Никита Рожков с передачи Андрея Чуркина.
В овертайме точный бросок защитника СКА Александра Никишина принёс победу армейцам.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч СКА проведёт в гостях у «Куньлуня» 4 декабря. «Северсталь» отправится в гости к «Витязю» 3 декабря.
- 1 декабря 2022
-
22:22
-
21:55
-
21:30
-
21:27
-
21:13
-
20:48
-
20:34
-
20:12
-
19:54
-
19:05
-
19:00
-
18:52
-
18:14
-
17:54
-
17:37
-
17:13
-
17:03
-
17:00
-
16:48
-
16:35
-
16:22
-
15:55
-
15:48
-
15:15
-
15:08
-
14:45
-
14:29
-
14:04
-
13:50
-
13:37
-
13:01
-
12:38
-
12:25
-
12:06
-
11:37