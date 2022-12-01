Гол Никишина в овертайме принёс СКА третью в сезоне победу над «Северсталью»

В Санкт-Петербурге завершился единственный матч игрового дня в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал череповецкую «Северсталь». Победу в овретайме со счётом 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0) одержали хозяева.

На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий гостей Даниил Вовченко с передачи Робина Пресса.

На третьей минуте второго периода команды обменялись забитыми голами. У СКА забил Александр Никишин с передачи Никиты Гусева, а через 26 секунд вновь вывел «Северсталь» вперёд Робин Пресс с передач Кирилла Пилипенко и Даниила Вовченко. На седьмой минуте периода счёт сравнял Никита Комаров. На девятой минуте второго периода вывел хозяев вперёд Дамир Жафяров с передач Александра Никишина и Михаила Воробьёва.

На шестой минуте третьего периода счёт 3:3 сделал Никита Рожков с передачи Андрея Чуркина.

В овертайме точный бросок защитника СКА Александра Никишина принёс победу армейцам.

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Следующий матч СКА проведёт в гостях у «Куньлуня» 4 декабря. «Северсталь» отправится в гости к «Витязю» 3 декабря.