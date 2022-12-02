«О чём вы говорите? Они были слишком слепы». Кучеров о позднем выборе Капризова на драфте

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением о низком выборе форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова на драфте Национальной хоккейной лиги в 2015 году. «Дикари» выбрали игрока в пятом раунде под общим 137-м номером.

«Каким его выбрали на драфте? Кто бы ни был грёбаным скаутом «Миннесоты», теперь он должен быть генеральным менеджером. Это уж точно.



Тогда они, вероятно, не видели в нём того игрока, которым он является сейчас. Теперь они говорят о его способностях, о катании, об IQ и всё такое. Чего? О чём вы говорите? Почему вы не говорили об этом, когда его драфтовали? Они слишком сосредоточились на других парнях, поэтому были настолько слепы по отношению к нему», — приводит слова Кучерова The Athletic.

Напомним, самого 29-летнего хоккеиста выбрали лишь во втором раунде в 2011 году. «Лайтнинг» задрафтовали Кучерова под общим 58-м номером.