Экс-президент «Адмирала» приговорён к 19 годам тюрьмы за хищение более 11 млрд рублей

Бывший президент хоккейного клуба «Адмирал», основатель компании «Сумма» Зиявудин Магомедов был осуждён на 19 лет лишения свободы за хищение более 11 млрд рублей при строительстве крупных объектов, сообщает BFM.



Старший брат Зиявудина Магомедова, Магомед Магомедов получил срок в 18 лет тюремного заключения. Четверо других подсудимых были осуждены на сроки от семи до 12 лет колонии.



Среди объектов, фигурирующих в деле о хищении, есть и спортивные объекты. Так, основные преступные эпизоды связаны с хищениями 767 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде (возводился к чемпионату мира по футболу 2018 года).



За братьев Магомедовых в ходе расследования поручались бизнесмен Геннадий Тимченко (председатель совета директоров КХЛ и президент СКА), бывший глава Ингушетии Руслан Аушев, а также бывшие хоккеисты сборной СССР Александр Якушев и Алексей Касатонов. Кроме того, в 2018 году за Зиявудина Магомедова поручался бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.