Три очка Капризова позволили «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
На 12-й минуте матча счёт открыл форвард гостей Леон Драйзайтль. Только на 22-й минуте Йоэль Эрикссон Эк сравнял счёт с передачи российского нападающего Кирилла Капризова, но уже спустя три минуты Коннор Макдэвид опять вывел гостей вперёд.
На 31-й минуте Капризов сделал счёт равным. Через три минуты ещё забил и Фредерик Годро. А на 44-й минуте отличился Сэм Стил. Далее забил Матс Цуккарелло, а голевой передачей отметился вновь Капризов. Итоговый счёт на табло установил российский форвард Клим Костин.
В параллельном матче в Баффало «Баффало Сэйбрз» принимал «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.
За победителей забивали Джей Ти Комфер (дубль), Натан Маккиннон (дважды), Артурри Лехконен, Микко Рантанен. У хозяев отличились Джон-Джейсон Петерка, Тейдж Томпсон, Дилан Козенс и Алекс Так.
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