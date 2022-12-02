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Три очка Капризова позволили «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон»

Три очка Капризова позволили «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 12-й минуте матча счёт открыл форвард гостей Леон Драйзайтль. Только на 22-й минуте Йоэль Эрикссон Эк сравнял счёт с передачи российского нападающего Кирилла Капризова, но уже спустя три минуты Коннор Макдэвид опять вывел гостей вперёд.

На 31-й минуте Капризов сделал счёт равным. Через три минуты ещё забил и Фредерик Годро. А на 44-й минуте отличился Сэм Стил. Далее забил Матс Цуккарелло, а голевой передачей отметился вновь Капризов. Итоговый счёт на табло установил российский форвард Клим Костин.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2022, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 11:17 (5x4)   1:1 Эрикссон Эк (Капризов) – 21:51 (5x4)   1:2 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман) – 24:22 (5x5)   2:2 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 30:53 (5x4)   3:2 Годро (Петан, Меррилл) – 33:59 (5x5)   4:2 Стил (Цуккарелло, Меррилл) – 43:13 (5x5)   5:2 Цуккарелло (Капризов, Дамба) – 51:48 (5x5)   5:3 Костин (Шор, Райан) – 59:56 (5x5)

В параллельном матче в Баффало «Баффало Сэйбрз» принимал «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.

За победителей забивали Джей Ти Комфер (дубль), Натан Маккиннон (дважды), Артурри Лехконен, Микко Рантанен. У хозяев отличились Джон-Джейсон Петерка, Тейдж Томпсон, Дилан Козенс и Алекс Так.

Российский голкипер Александр Георгиев совершил 24 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Комфер (Маккиннон, Тэйвз) – 08:48 (5x4)   1:1 Петерка (Куинн, Козенс) – 10:19 (5x5)   2:1 Томпсон (Скиннер, Козенс) – 19:49 (5x4)   2:2 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 29:00 (5x3)   2:3 Лехконен (Комфер, Маккиннон) – 29:49 (5x4)   2:4 Маккиннон (Макар, Тэйвз) – 31:53 (5x5)   3:4 Козенс (Томпсон, Скиннер) – 34:05 (5x3)   3:5 Комфер (О'Коннор, Кольяно) – 37:16 (5x5)   4:5 Так (Далин, Томпсон) – 40:07 (5x5)   4:6 Рантанен (Комфер, Маккиннон) – 59:25 (en)
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