Овечкин сравнялся с легендой НХЛ Мартеном Сан-Луи по количеству результативных передач
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В эти минуты на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К началу второго периода счёт 2:0 в пользу гостей.
Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин в стартовой 20-минутке отдал две результативные передачи, записав на свой счёт 11-й и 12-й ассисты в 25-м матче нынешнего сезона. Они стали капитана «Вашингтона» него 641-м и 642-м голевым пасом в североамериканской карьере. Благодаря этому Овечкин вышел на 71-е место в истории НХЛ по количеству результативных передач. Россиянин обошёл Клода Жиру и Гари Сутера, у которых по 641 ассисту, и сравнялся с Мартеном Сан-Луи.
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