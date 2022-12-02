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Стивен Стэмкос стал 95-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1000 очков за карьеру в лиге

Стивен Стэмкос стал 95-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1000 очков за карьеру в лиге
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

За победителей забивали Ник Пол (дубль), Росс Колтон, Иэн Коул. У хозяев отличился Трэвис Конечны. Результативной передачей в составе «молний» отметился канадский форвард Стивен Стэмкос. Это произошло в эпизоде со вторым голом Пола. Благодаря этому капитан «Тампы» стал 95-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1000 очков за карьеру в лиге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что последним игроком до Стэмкоса, кому удалось достичь отметки в 1000 очков в НХЛ, стал нападающий «Бостона» Патрис Бержерон. Это произошло 22 ноября 2022 года, когда «мишки» встречались с «молниями».

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