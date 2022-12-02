Вратарь Харт допустил чудовищную ошибку в матче с «Тампой», Василевскому записали передачу

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.



Примечательно, что в этой игре голевая передача на счету у российского голкипера Андрея Василевского. Это произошло благодаря ошибке голкипера команды хозяев Картера Харта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На видео не видно самой голевой передачи Василевского, но зато изображена чудовищная ошибка Харта, которая и привела к дополнительному упоминанию Василевского в протоколе.



За победителей забивали Ник Пол (дубль), Росс Колтон, Иэн Коул. У хозяев отличился Трэвис Конечны.