Самый высокооплачиваемый хоккеист НХЛ: Капризов — один из моих любимых игроков в лиге

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением о российском форварде «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове.

«Многие российские игроки очень подвижны — Кучеров, Панарин. Похоже, что они не чувствуют напряжения. Вот как это выглядит у Капризова. То, как он двигается. Его бросок. Это великолепно. Мне очень нравится смотреть, как он играет. Определённо, один из моих любимых игроков в лиге, за которым я буду наблюдать», — приводит слова Маккиннона The Athletic.

Отметим, что нападающий «Колорадо» с сезона-2023/2024 станет самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний российский нападающий «Миннесоты» принял участие в 22 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 14 шайб и отдал 16 результативных передач. Он набрал 30 очков.