«Он суперзвезда, в этом нет никаких сомнений». Тренер «Колорадо» — о Капризове

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением о российском нападающем «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове.

«Он суперзвезда, в этом нет никаких сомнений. Мне нравится его отношение к игре. Кажется, он всегда выходит на площадку в хорошем настроении, весело проводит время. У него есть целый набор навыков: когда он объединяет игру ног и рук, то становится очень опасным в атаке. Он очень конкурентоспособен, очень силён в обращении с шайбой, с ним трудно справиться, а ещё он очень креативен. Он одинаково опасен и как распасовщик, и как снайпер. Оба аспекта у него на элитном уровне.

Кто напоминает мне Капризова? Коннор Бедард. Я смотрю хайлайты Бедарда в WHL, и каждый раз, когда я делаю это, в голову лезет мысль: «Это Капризов». У этого парня восхитительный бросок, это напоминает мне, как они ведут игру как распасовщики или снайперы. Элитные снайперы», — приводит слова Беднара The Athletic.