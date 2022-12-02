Легенда «Тампы» Сан-Луи объяснил, чем похожи Капризов и Кучеров
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Легендарный нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» и нынешний главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Специалист сравнил форварда «дикарей» с соотечественником из стана «молний» — Никитой Кучеровым.
«Кажется, что он всегда в движении. Он понимает, куда двинется игра дальше. По этой причине он часто получает шайбу. Он очень похож на Куча — шайба, кажется, сама находит его. Он не останавливается. Он понимает, что будет дальше», — приводит слова Сан-Луи The Athletic.
Напомним, в текущем сезоне НХЛ Капризов забил 14 голов в 22 встречах регулярки. К ним россиянин прибавил 16 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 30 баллов.
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