Легенда «Тампы» Сан-Луи объяснил, чем похожи Капризов и Кучеров

Легендарный нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» и нынешний главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Специалист сравнил форварда «дикарей» с соотечественником из стана «молний» — Никитой Кучеровым.

«Кажется, что он всегда в движении. Он понимает, куда двинется игра дальше. По этой причине он часто получает шайбу. Он очень похож на Куча — шайба, кажется, сама находит его. Он не останавливается. Он понимает, что будет дальше», — приводит слова Сан-Луи The Athletic.

Напомним, в текущем сезоне НХЛ Капризов забил 14 голов в 22 встречах регулярки. К ним россиянин прибавил 16 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 30 баллов.