Овечкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по количеству матчей с 2+ очками среди европейцев

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен».

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для 37-летнего капитана «столичных» эта встреча стала 404-й в карьере с 2+ очками. По этому показателю Овечкин вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиги среди игроков, рождённых вне Северной Америки. Российский нападающий обошёл легендарного хоккеиста «Чикаго Блэкхоукс» Стэна Микиту (403). Лидирует по этому показателю Яромир Ягр, на счету которого 540 матчей с 2+ очками.

Отметим, что Микита был канадским хоккеистом, однако родился он на территории Словацкой Республики, после чего попал в Канаду.

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