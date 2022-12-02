Обладатели Кубка Стэнли Янни Гурд и Ти Джей Оши подрались во время матча

В эти минуты на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К началу третьего периода счёт 2:1 в пользу гостей.



В этой игре затеяли драку между собой два обладателя Кубка Стэнли – канадский форвард Янни Гурд из «Сиэтла» и американский нападающий Ти Джей Оши из «Вашингтона». Форварды сцепились между собой во время матча уже второй раз за два года.



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В этом матче российский нападающий «столичных» Александр Овечкин в стартовой 20-минутке отдал две результативные передачи, записав на свой счёт 11-й и 12-й ассисты в 25-м матче нынешнего сезона. Они стали для капитана «Вашингтона» 641-м и 642-м голевыми пасами в североамериканской карьере. Благодаря этому Овечкин вышел на 71-е место в истории НХЛ по количеству результативных передач. Россиянин обошёл Клода Жиру и Гари Сутера, у которых по 641 ассисту, и сравнялся с Мартеном Сан-Луи.