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Миллер вызвал на бой защитника «Флориды» Гудаса после жёсткого силового приёма

Миллер вызвал на бой защитника «Флориды» Гудаса после жёсткого силового приёма
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Флоридой Пантерз». Идёт третий период — счёт в матче 4:1 в пользу гостей.

В середине третьего периода при счёте 3:0 в пользу «Флориды» чешский защитник «Пантерз» Радко Гудас провёл жёсткий силовой приём на молодом нападающем «косаток» Нильсе Хёгландере. Один из лидеров «Ванкувера» Джей Ти Миллер вступился за одноклубника и вызвал чеха на бой. Драка продлилась несколько секунд, по итогам которой Гудас завалил на лёд нападающего «Кэнакс».

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«Флорида» через несколько минут после этой драки забросила четвёртую шайбу в ворота «Ванкувера». «Пантерз» проиграли три матча подряд.

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