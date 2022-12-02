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«Флорида» забила три гола «Ванкуверу» за 59 секунд и установила новый рекорд франшизы

«Флорида» забила три гола «Ванкуверу» за 59 секунд и установила новый рекорд франшизы
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Флоридой Пантерз». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 5:1.

Определяющим отрезком игры стала концовка первого периода, когда в течение 59 секунд хоккеисты «Флориды» забросили три шайбы. Это сделали Мэттью Ткачук, Густав Форслинг и Райан Ломберг.

Таким образом, «Флорида» установила новый рекорд франшизы по скорости забрасывания трёх шайб в матче НХЛ. Предыдущий рекорд равнялся 62 секундам. Отметим, что после третьего гола тренерский штаб «Ванкувера» заменил вратаря Тэтчера Демко на Спенсера Мартина.

«Флорида» прервала трёхматчевую серию поражений и 4 декабря встретится с «Сиэтлом».

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