Стэмкос — о 1000-м очке в карьере: невозможно подготовиться к такому, это было великолепно

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился эмоциями после того, как он набрал 1000-е очко в карьере и стал 95-м хоккеистом в истории НХЛ, кому покорился этот рубеж. 32-летний нападающий записал на свой счёт результативную передачу, когда Ник Пол забросил шайбу в ворота «Филадельфии» (4:1).
«Никогда нельзя быть готовым к этому. Это было великолепно. Как часто в карьере выпадает такая возможность? Я набрал это очко благодаря второму ассисту (secondary assist) в заброшенной шайбе. Это случилось впервые в моей карьере, когда я так сильно праздновал второй ассист», — цитирует Стэмкоса журналист Гэбби Ширли.
Стэмкос провёл 945 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1000 (494+506) очков.
Примечательно, что последним игроком до Стэмкоса, кому удалось достичь отметки в 1000 очков в НХЛ, стал нападающий «Бостона» Патрис Бержерон. Это произошло 22 ноября 2022 года, когда «мишки» встречались с «молниями».
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