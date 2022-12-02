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Хоккеисты «Тампы» в раздевалке поздравили Стэмкоса с 1000-м очком в НХЛ

Хоккеисты «Тампы» в раздевалке поздравили Стэмкоса с 1000-м очком в НХЛ
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос отметился результативной передачей и набрал своё 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 95-м хоккеистом в истории лиги и первым игроком в истории франшизы, кому покорился данный рубеж. Стэмкос провёл 945 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1000 (494+506) очков.

Главный тренер и хоккеисты команды в раздевалке поздравили капитана с этим достижением. Партнёры по команде аплодировали Стэмкосу, пока он выпивал банку пива.

ВИДЕО

В текущем сезоне Стэмкос провёл 23 матча, в которых набрал 28 очков — забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач.

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