Хоккеисты «Тампы» в раздевалке поздравили Стэмкоса с 1000-м очком в НХЛ

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос отметился результативной передачей и набрал своё 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 95-м хоккеистом в истории лиги и первым игроком в истории франшизы, кому покорился данный рубеж. Стэмкос провёл 945 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1000 (494+506) очков.
Главный тренер и хоккеисты команды в раздевалке поздравили капитана с этим достижением. Партнёры по команде аплодировали Стэмкосу, пока он выпивал банку пива.
В текущем сезоне Стэмкос провёл 23 матча, в которых набрал 28 очков — забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач.
- 2 декабря 2022
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:04
-
10:38
-
10:23
-
10:02
-
09:51
-
09:35
-
09:19
-
08:55
-
08:37
-
08:24
-
08:13
-
08:03
-
08:00
-
07:47
-
07:27
-
07:25
-
07:14
-
07:04
-
06:59
-
06:48
-
06:45
-
06:44
-
06:35
-
06:30
-
05:45
-
05:33
-
02:57
- 1 декабря 2022
-
23:53
-
23:32
-
22:45
-
22:39
-
22:22