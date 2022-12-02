Лишь трое хоккеистов в истории НХЛ быстрее Робертсона забрасывали 20 шайб в 23 года

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон оформил хет-трик и добрался до отметки в 22 гола за 24 матча в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Форвард повторил достижения Остона Мэттьюса и Патрика Лайне по скорости оформления 20 шайб в сезоне для игроков 23 лет и младше. Лишь трое хоккеистов в возрасте 23 лет и младше в истории лиги забрасывали 20 шайб за меньшее количество матчей. Это Давид Пастрняк (22 матча в сезоне-2019/2020), Яромир Ягр (22 матча в сезоне-1995/1996) и Стивен Стэмкос (21 матч в сезоне-2010/2011).

Благодаря хет-трику в матче с «Анахаймом» Робертсон набрал 39 (22+17) очков в текущем сезоне. Форвард стал первым игроком в сезоне, который преодолел отметку в 20 голов. Всего за карьеру Робертсон провёл 152 игры, в которых отличился 80 раз и отдал 84 голевые передачи.