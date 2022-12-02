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Василевский вплотную приблизился к бомбардирскому рекорду среди российских вратарей НХЛ

Василевский вплотную приблизился к бомбардирскому рекорду среди российских вратарей НХЛ
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отметился результативной передачей при четвёртом взятии ворот «Филадельфии». Россиянин отдал шайбу у своих ворот нападающему Нику Полу, который вбросил её в чужую зону, где шайба рикошетом от лицевого борта юркнула в ворота голкипера «Филадельфии» Картера Харта.

Эта передача стала 17-й в карьере Василевского и позволила ему приблизиться по очкам к лучшему результату среди российских вратарей. Этот результат в 18 очков принадлежит Николаю Хабибулину. На третьем месте с 15 очками расположился Евгений Набоков.

У русского вратаря уже 17 очков в НХЛ! Василевский близок к удивительному рекорду У русского вратаря уже 17 очков в НХЛ! Василевский близок к удивительному рекорду
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