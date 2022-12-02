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Гендиректор «Трактора» Савин: трансферы ради трансферов мы делать не хотим

Гендиректор «Трактора» Савин: трансферы ради трансферов мы делать не хотим
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин объяснил изменения в тренерском штабе команды. Помощниками главного тренера челябинского клуба были назначены Андрей Соколов и Игорь Ефимов.

«Руководство и болельщики не удовлетворены сложившейся ситуацией. Место, которое занимает «Трактор» в турнирной таблице, не соответствует потенциалу команды. Мы неоднократно выражали позицию по главному тренеру, не рассматриваем его увольнение. Однако тренерский штаб нуждался в усилении. Цель изменений — повысить эффективность управления ресурсами команды.

Потенциал, повторюсь, у команды большой. Новые специалисты будут заниматься своими зонами ответственности. Андрей Соколов будет отвечать за линию обороны и меньшинство, а Игорь Ефимов — за атаку и большинство. Думаю, что они принесут что-то новое, что даст положительный результат и в турнирной таблице, и для развития всей нашей системы.

Ефимов хорошо работает с молодёжью, для нас это архиважно. Это не единственные изменения, которые мы планируем, не будем останавливаться только на введении в штаб новых ассистентов. Однако согласен с тем, что усилиться трансферами сложно — никто не хочет давать ценные активы. А трансферы ради трансферов мы делать не хотим. Точки роста мы видим внутри нашей команды», — сказал Савин в эфире программы «На связи» на КХЛ ТВ.

«Трактор» после поражения от «Барыса» вылетел из первой восьмёрки и занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции. Челябинский клуб потерпел третье поражение подряд.

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