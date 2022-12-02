Гендиректор «Трактора» Савин: трансферы ради трансферов мы делать не хотим

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин объяснил изменения в тренерском штабе команды. Помощниками главного тренера челябинского клуба были назначены Андрей Соколов и Игорь Ефимов.
«Руководство и болельщики не удовлетворены сложившейся ситуацией. Место, которое занимает «Трактор» в турнирной таблице, не соответствует потенциалу команды. Мы неоднократно выражали позицию по главному тренеру, не рассматриваем его увольнение. Однако тренерский штаб нуждался в усилении. Цель изменений — повысить эффективность управления ресурсами команды.
Потенциал, повторюсь, у команды большой. Новые специалисты будут заниматься своими зонами ответственности. Андрей Соколов будет отвечать за линию обороны и меньшинство, а Игорь Ефимов — за атаку и большинство. Думаю, что они принесут что-то новое, что даст положительный результат и в турнирной таблице, и для развития всей нашей системы.
Ефимов хорошо работает с молодёжью, для нас это архиважно. Это не единственные изменения, которые мы планируем, не будем останавливаться только на введении в штаб новых ассистентов. Однако согласен с тем, что усилиться трансферами сложно — никто не хочет давать ценные активы. А трансферы ради трансферов мы делать не хотим. Точки роста мы видим внутри нашей команды», — сказал Савин в эфире программы «На связи» на КХЛ ТВ.
«Трактор» после поражения от «Барыса» вылетел из первой восьмёрки и занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции. Челябинский клуб потерпел третье поражение подряд.
- 2 декабря 2022
-
13:02
-
12:47
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:04
-
10:38
-
10:23
-
10:02
-
09:51
-
09:35
-
09:19
-
08:55
-
08:37
-
08:24
-
08:13
-
08:03
-
08:00
-
07:47
-
07:27
-
07:25
-
07:14
-
07:04
-
06:59
-
06:48
-
06:45
-
06:44
-
06:35
-
06:30
-
05:45
-
05:33
-
02:57
- 1 декабря 2022
-
23:53