Пашков: надо возвращать прошлый календарь в КХЛ и четыре паузы на соревнования сборных

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает излишним увеличение количества матчей в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ и предлагает вернуться к старой схеме с четырьмя паузами на игры сборных команд.

«Ещё в начале чемпионата говорил о том, что мы погорячились с календарём. Вроде бы взяли за ориентир НХЛ с его марафоном игр, но не смогли даже скопировать. 68 матчей — ни то ни сё, ни НХЛ с 82 играми, ни наша классика, когда есть время не только для матчей, но и для тренировок. Самое сомнительное то, что мы запихнули эти матчи в шесть месяцев, да ещё без пауз на Евротур. По сути, это 11–12 игр в месяц, плюс постоянные перелёты. Только Дмитрий Рябыкин в одном из интервью сказал правду — мол, такой режим наносит удар по самим принципам тренерской профессии, ведь просто нет времени для анализа, работы над ошибками, тренировок. Остальные тренеры молчат — наверное, потому, что, в отличие от Рябыкина, не были уволены.

Я понимаю НХЛ, где крутят шарманку с 82 матчами, часть из которых — очень средние. Но их смысл в том, что клубы активно зарабатывают деньги. На мой взгляд, нам такие марафоны не нужны, и денег мы особо не зарабатываем, и на росте хоккеистов такие марафоны не отражаются. За океаном собраны лучшие хоккеисты мира, они готовы столько играть. Нам же важно вырастить мастеров, подготовить их для сборной, что без тренировочного процесса сделать невозможно. Особенно в случае молодёжи.

Думаю, надо возвращаться к классической схеме — 50–60 матчей, да и четыре традиционные паузы на соревнования сборных не помешают ни игрокам, ни клубным тренерам. Тренерам они дают возможность запустить полноценный тренировочный процесс, проявить себя в профессии. Вообще нынешний сезон позволяет по-новому взглянуть на паузы для сборных. Честно скажу, смотреть за этим конвейером из игр КХЛ — не самое большое удовольствие, страдают хоккеисты, тренеры, команды. А самое главное — уровень хоккея, который в таких экстремальных условиях не могут держать даже традиционные лидеры КХЛ. Мы гонимся за НХЛ, но копия всегда хуже оригинала. А нынешняя копия — особенно», — цитирует Пашкова Rusia-Hockey.ru.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ все команды проведут рекордные 68 матчей. Посещаемость матчей КХЛ по итогам осени немного подросла, с 4662 до 5132 зрителей по сравнению с первым месяцем чемпионата, однако всё ещё остаётся одной из самых низких за всю историю лиги. Ранее различные специалисты и эксперты высказывали мнение о падении общего уровня игры в КХЛ в текущем сезоне.