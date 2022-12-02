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Дубль Гребёнкина принёс «Амуру» победу в матче с «Торпедо»

Дубль Гребёнкина принёс «Амуру» победу в матче с «Торпедо»
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и нижегородским «Торпедо». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.

Дублем в составе хабаровчан отметился нападающий Никита Гребёнкин. Ещё по шайбе на свой счёт записали Иван Николишин и Кэмерон Ли. Отметим три результативные передачи Артура Гиздатуллина. За «Торпедо» голы забивали Игорь Ларионов и Деннис Ян. Победу в матче на свой счёт записал голкипер хабаровского клуба Янис Калниньш.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2022, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Ли (Гиздатуллин) – 04:49 (5x5)   2:0 Николишин (Лихачёв, Минаев) – 09:15 (5x5)   2:1 Ларионов (Дарьин) – 25:27 (5x5)   3:1 Гребёнкин (Гиздатуллин, Слепец) – 45:30 (5x5)   4:1 Гребёнкин (Гиздатуллин) – 53:11 (5x5)   4:2 Ян (Фирстов, Белевич) – 57:39 (5x5)

«Амур» одержал вторую победу подряд и 5 декабря встретится на выезде с владивостокским «Адмиралом». «Торпедо» 4 декабря встретится на выезде с «Сибирью». Благодаря этой победе «Амур» поднялся на восьмую строчку в таблице Восточной конференции, хабаровчане отстают от «Ак Барса» на два очка.

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