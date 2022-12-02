Дубль Гребёнкина принёс «Амуру» победу в матче с «Торпедо»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и нижегородским «Торпедо». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.
Дублем в составе хабаровчан отметился нападающий Никита Гребёнкин. Ещё по шайбе на свой счёт записали Иван Николишин и Кэмерон Ли. Отметим три результативные передачи Артура Гиздатуллина. За «Торпедо» голы забивали Игорь Ларионов и Деннис Ян. Победу в матче на свой счёт записал голкипер хабаровского клуба Янис Калниньш.
«Амур» одержал вторую победу подряд и 5 декабря встретится на выезде с владивостокским «Адмиралом». «Торпедо» 4 декабря встретится на выезде с «Сибирью». Благодаря этой победе «Амур» поднялся на восьмую строчку в таблице Восточной конференции, хабаровчане отстают от «Ак Барса» на два очка.
- 2 декабря 2022
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