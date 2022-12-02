Форвард минского «Динамо»: играл за Радулова на приставке, хочу выйти против него на лёд

Форвард минского «Динамо» Вадим Мороз рассказал о дебюте в КХЛ и отметил, что хочет сыграть против нападающего «Ак Барса» Александра Радулова. 19-летний белорусский нападающий был признан лучшим новичком ноября в КХЛ.

«Дебют в КХЛ – очень волнительный момент, потому что долго к этому идёшь. Выходя на лёд, поначалу даже не осознаёшь, куда ты попал и что происходит. Не сказал бы, что у меня был какой-то мандраж, просто очень долго ждал этого момента, с нетерпением. Хотелось уже выйти скорее в КХЛ, попробовать.

Впервые зашёл в раздевалку минского «Динамо» ещё в апреле, когда был в клубе на просмотровом контракте. Конечно, очень впечатлился бытом, тренировками, тем, что рядом – такие крутые игроки. Ходил с открытым ртом, но не подавал виду (улыбается). Команда приняла хорошо – много позитива, отличный коллектив.

Сложно выделить хоккеиста, против которого было тяжелее всего играть, все игроки лиги – большие мастера, все хотят побеждать. Хотелось бы встретиться с «Ак Барсом»: сильная команда, много звёзд. Радулов тот же, за которым я ещё с детства следил, играл за него на приставке. И за его команду выигрывал, и его побеждал, а теперь мы в одной лиге. Будет круто сыграть против него вживую», — цитирует нападающего официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Мороз провёл 21 игру за минское «Динамо» и отметился 10 набранными баллами — забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. Показатель полезности нападающего составил «-1».

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