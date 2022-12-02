Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов пропустит матч с «Куньлунем»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов пропустит матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Куньлунь Ред Стар», сообщается в официальном телеграм-канале бело-голубых.

Отмечается, что отсутствие наставника связано с состоянием здоровья. Исполнять обязанности главного тренера будет Александр Савченков.



«Желаем Алексею Николаевичу скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении.

Напомним, матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и московским «Динамо» будет сыгран сегодня, 2 декабря. Встреча состоится в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи», стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

«Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, «Куньлунь» — 10-е.