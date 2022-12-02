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Тарасенко обошёл легенду «Сент-Луиса» Ангера по количеству ассистов за «блюзменов»

Тарасенко обошёл легенду «Сент-Луиса» Ангера по количеству ассистов за «блюзменов»
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, для опытного форварда эти ассисты стали 283-м и 284-м в североамериканской карьере. По этому показателю Тарасенко сначала сравнялся с легендой «Сент-Луиса» Гарри Ангером, а потом и обошёл его. Теперь российский нападающий занимает единоличное восьмое место по количеству результативных передач в истории «блюзменов».

Напомним, в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

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