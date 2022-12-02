Илья Воробьёв рассказал, почему «Металлургу» было важно обыграть ЦСКА

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с московским ЦСКА со счётом 2:1.

«Важно было сегодня выиграть, в плане психологии. С ЦСКА в последнее время было четыре неудачи — я про результат. Ребята отработали, где надо — выстояли. Жалко, что не забили в большинстве, хотя моменты были. И пять на пять было несколько довольно неплохих моментов ещё. Здорово отыграл Эдди [Паскуале], как всегда. Юров в первой же смене отдал пас на гол? Если без шуток, то там было большинство, и Семён Кошелев играл, поэтому Даня вышел. И здорово, что он за свой отрезок успел отдать пас и потом продолжил играть в третьем периоде», — сказал Воробьёв на пресс-конференции.