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Илья Воробьёв рассказал, почему «Металлургу» было важно обыграть ЦСКА

Илья Воробьёв рассказал, почему «Металлургу» было важно обыграть ЦСКА
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с московским ЦСКА со счётом 2:1.

«Важно было сегодня выиграть, в плане психологии. С ЦСКА в последнее время было четыре неудачи — я про результат. Ребята отработали, где надо — выстояли. Жалко, что не забили в большинстве, хотя моменты были. И пять на пять было несколько довольно неплохих моментов ещё. Здорово отыграл Эдди [Паскуале], как всегда. Юров в первой же смене отдал пас на гол? Если без шуток, то там было большинство, и Семён Кошелев играл, поэтому Даня вышел. И здорово, что он за свой отрезок успел отдать пас и потом продолжил играть в третьем периоде», — сказал Воробьёв на пресс-конференции.

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