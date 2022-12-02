Главный тренер «Трактора» прокомментировал четвёртое поражение команды подряд

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым», ставшим для команды четвёртым подряд.
«Подвела игровая дисциплина: опять получили ненужные удаления в зоне атаки, где-то ошибались, чем и воспользовался соперник. План на игру был — играть активно. Местами это у нас получалось. Повторюсь, что индивидуальные моменты решили исход матча. Насколько доволен первой заброшенной шайбой Тертышного? Не только для него, но и для нас это важный момент. Никита проводил хорошие игры, у него были хорошие моменты, где-то ему не хватало реализации. Сегодня забил, думаю, это придаст уверенности. Также у нас Роб набрал первое очко. Неплохие моменты были как в давлении, так и в позиционной атаке, но нужно ещё строже играть в обороне.
Сколько времени понадобится моим новым помощникам, чтобы понять модель игры команды? Конечно, им нужно будет поближе познакомиться с ребятами, с командой. Уделим этому внимание сегодня и завтра, чтобы к следующему матчу было полное взаимопонимание», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.
- 2 декабря 2022
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