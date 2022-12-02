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В. Козлов: после таких побед, как над «Трактором», психология улучшается

В. Козлов: после таких побед, как над «Трактором», психология улучшается
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором». Уфимцы трижды упускали преимущество в одну шайбу, но смогли обыграть челябинцев — 6:4.

«Очень важная победа для нас! Порадовали болельщиков голами. Ребята сегодня самоотверженно играли в обороне — много ловили шайбу на себя. Как оцениваю психологию команды сейчас? После таких побед психологическое состояние улучшается. Почему не идёт большинство? Мы ищем сочетания. С Казанью получил травму Мёрфи, который очень много времени проводил в большинстве. Из-за травмы выпал Дроздов. Сейчас у нас там играет Аймурзин — играет хорошо, воспользовался своим шансом. Большинство — это время, мастерство и опыт», — сказал Козлов на пресс-конференции.

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