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Минское «Динамо» нанесло «Сочи» седьмое поражение подряд

Минское «Динамо» нанесло «Сочи» седьмое поражение подряд
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2022, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Ярулин (Уткин, Завгородний) – 05:57 (5x5)   1:1 Демченко (Демков, Коробов) – 13:38 (5x5)   1:2 Сапего (Мороз) – 16:00 (5x5)

На шестой минуте Тигран Ярулин вывел сочинцев вперёд. На 14-й минуте Валентин Демченко сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Артём Демков и Дмитрий Коробов. На 17-й минуте Сергей Сапего с передачи Вадима Мороза вывел минчан вперёд.

Таким образом, «Сочи» потерпел седьмое поражение подряд.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 5 декабря в Минске сыграет с «Северсталью». «Сочи» 4 декабря примет ЦСКА.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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