Минское «Динамо» нанесло «Сочи» седьмое поражение подряд

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).

На шестой минуте Тигран Ярулин вывел сочинцев вперёд. На 14-й минуте Валентин Демченко сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Артём Демков и Дмитрий Коробов. На 17-й минуте Сергей Сапего с передачи Вадима Мороза вывел минчан вперёд.

Таким образом, «Сочи» потерпел седьмое поражение подряд.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 5 декабря в Минске сыграет с «Северсталью». «Сочи» 4 декабря примет ЦСКА.