Никитин: заявка — это оптимальный состав. Всё остальное — это если бабушка с дедушкой

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом».
«Все ли сегодня были готовы на 100%? Мы парням всегда говорим, что заявка – это оптимальный состав. Всё остальное – это если бы да кабы, бабушка с дедушкой. Кто вышел сегодня – это оптимальный состав.
Практически все поучаствовали, не было пассажиров. Наверное, не хватило супермотивации. Рассчитываем, что Лёха Марченко уже в перерыве начнёт тренироваться с командой по полной. Сейчас он периодически выходит на лёгкие тренировки с командой. Мы здесь не форсируем.
Много молодёжи в составе – это тренд всей лиги сейчас. Во-первых, график очень плотный, тем, кто получает по 20 минут времени, непросто из себя вытаскивать ежедневно. На этом фоне и молодёжь моментами смотрится поярче, мы не исключение. Я этому очень рад, хотел бы, чтобы молодёжь и дальше пользовалась шансом, который предоставляют календарь и тренерский штаб. Должен быть процесс эволюции, играют сильнейшие», — сказал Никитин на пресс-конференции.
- 2 декабря 2022
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