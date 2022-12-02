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Знарок: Шипачёв должен играть ещё лучше. Он может, почему нет?

Знарок: Шипачёв должен играть ещё лучше. Он может, почему нет?
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу команды в матче с «Локомотивом».

«Поддержка болельщиков была сумасшедшей, энергии дали. Наверное, это была хорошая игра с нашей стороны, все четыре звена неплохо сыграли. Ничего не поменяли по сравнению с матчем с «Сибирью». Сыграли просто грамотно, и всё. Там с 1:3 нужно было уходить, а здесь мы играли. Конечно, надеюсь на то, что получится и дальше играть так же грамотно.

Улучшения в игре Шипачёва? Он должен играть ещё лучше. Конечно, он может ещё лучше, почему нет», — сказал Знарок на пресс-конференции.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

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