Знарок выразил надежду, что Радулов сможет сыграть с московским «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу команды в матче с «Локомотивом» и состояние Александра Радулова.

«Радулов сегодня не катался. Надеемся, в следующей игре его можно будет ждать.

Мы всегда уделяем время отработке большинства. Мы с начала сезона надеялись, что у нас собрались такие игроки, которые должны забивать в большинстве. Мы ждали этого и тренировали. Практически каждый день тренируем. Вот это и дало свои плоды», — сказал Знарок на пресс-конференции.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).