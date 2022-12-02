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Вадим Шипачёв сорвался на журналиста после победы в матче с «Локомотивом»

Вадим Шипачёв сорвался на журналиста после победы в матче с «Локомотивом»
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв высказался о победе команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Казанский клуб выиграл со счётом 3:2. На 49-й минуте опытный нападающий реализовал большинство. Этот гол Шипачёва оказался победным для «Ак Барса». Казанская команда прервала серию из четырёх побед железнодорожников, оправившись от неудачи в матче с «Сибирью».

«С чем связываю такой прогресс в своей игре? Я не знаю. Думаешь, я всё время буду срать в команду или что? Ты мне так говоришь. Посмотрим, что дальше будет. Давай мне ещё какое-нибудь говно закинь.

Насколько важны такие победы и могут ли они стать отправной точкой? Любая победа положительно сказывается. Когда команда выигрывает, настроение у всех улучшается, ребята восстанавливаются быстрее. Когда «горишь» пять-семь матчей подряд, понятно, нет никакого удовлетворения. Ходишь недовольный. А когда побеждаешь — всё намного лучше. Сегодня мы могли забивать больше, вратарь наш — молодец», — приводит слова Шипачёва «Спорт Бизнес Online».

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