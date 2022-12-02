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Олег Знарок прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ак Барса»

Олег Знарок прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ак Барса»
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Олег Знарок высказался после решения уйти в отставку с поста главного тренера «Ак Барса». Специалист покинул казанский клуб по собственному желанию.

«Я благодарен «Ак Барсу» за возможность поработать в таком большом клубе. Спасибо болельщикам, которые поддерживали команду в любой ситуации, всем игрокам, персоналу и руководству. Верю, что эта команда способна бороться за высокие места, и желаю удачи каждому хоккеисту в составе. Я буду следить за «Ак Барсом» и болеть за его успехи в будущем», — приводит слова Знарка официальный сайт клуба.

Отметим, что опытный специалист возглавил казанцев летом 2022 года. Он подписал договор на один сезон. Под его руководством «Ак Барс» провёл только 36 матчей в текущем регулярном чемпионате КХЛ. За это время казанцы набрали 38 очков. «Ак Барс» одержал лишь 16 побед, только 10 из которых — в основное время.

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