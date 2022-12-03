По ходу матча «Рейнджерс» — «Оттава» произошла яркая драка между капитанами команд

В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Оттаву Сенаторз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче в пользу хозяев льда – 2:1.

За пять с лишним минут до окончания второго периода между капитанами обеих команд произошла драка. В кулачном бою сошлись американский защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба и его соотечественник, форвард «Оттавы» Брэди Ткачук.

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Драка продолжалась несколько десятков секунд, затем в ситуацию вмешались арбитры и разняли игроков. В результате, оба хоккеиста получили пятиминутные удаления.

Напомним, на 11-й минуте матча российский нападающий Виталий Кравцов с передачи другого российского форварда Артемия Панарина и американского защитника Адама Фокса забросил свою первую шайбу в сезоне.