По ходу матча «Рейнджерс» — «Оттава» произошла яркая драка между капитанами команд

В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Оттаву Сенаторз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче в пользу хозяев льда – 2:1.
За пять с лишним минут до окончания второго периода между капитанами обеих команд произошла драка. В кулачном бою сошлись американский защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба и его соотечественник, форвард «Оттавы» Брэди Ткачук.
Драка продолжалась несколько десятков секунд, затем в ситуацию вмешались арбитры и разняли игроков. В результате, оба хоккеиста получили пятиминутные удаления.
Напомним, на 11-й минуте матча российский нападающий Виталий Кравцов с передачи другого российского форварда Артемия Панарина и американского защитника Адама Фокса забросил свою первую шайбу в сезоне.
- 3 декабря 2022
-
06:04
-
05:25
-
03:31
- 2 декабря 2022
-
23:55
-
23:46
-
23:42
-
23:21
-
23:12
-
22:33
-
22:32
-
22:25
-
22:22
-
22:18
-
21:52
-
21:43
-
21:37
-
21:10
-
20:54
-
20:29
-
20:15
-
19:56
-
19:54
-
19:40
-
19:24
-
19:11
-
18:59
-
18:43
-
18:18
-
17:55
-
17:24
-
16:55
-
16:20
-
15:33
-
15:22
-
15:01