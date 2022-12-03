Капитан «Оттавы» Ткачук оформил хет-трик Горди Хоу по ходу матча с «Рейнджерс»
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Игра закончилась волевой победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
Капитан «Оттавы» Брэди Ткачук по ходу матча оформил хет-трик Горди Хоу. Форвард забил гол, сделал результативную передачу и подрался с капитаном «Рейнджерс» Джейкобом Труба. Драка продолжалась несколько десятков секунд, затем в ситуацию вмешались арбитры и разняли игроков. В результате, оба хоккеиста получили пятиминутные удаления.
Хозяева по ходу матча отличились первыми, однако основное время закончилось вничью. Гол Ткачука в овертайме принёс своему клубу волевую победу в сегодняшней игре.
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