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Ассист Гаврикова и дубль Лайне помогли «Коламбусу» обыграть «Виннипег»

Ассист Гаврикова и дубль Лайне помогли «Коламбусу» обыграть «Виннипег»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Эрик Гудбрансон, Густав Нюквист, а также Патрик Лайне, отметившийся дублем. Российский защитник Владислав Гавриков записал на свой счёт результативную передачу. Егор Чинахов результативными действиями отметиться не сумел.

Единственную шайбу хозяев забросил Пьер-Люк Дюбуа. Ему ассистировали Блейк Уилер и Джош Моррисси.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2022, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Лайне (Годро) – 06:48 (5x5)   0:2 Гудбрансон (Рослович, Джонсон) – 10:42 (5x5)   0:3 Лайне (Дженнер, Годро) – 23:19 (5x5)   0:4 Нюквист (Годро, Гавриков) – 32:21 (5x5)   1:4 Дюбуа (Перфетти, Уилер) – 55:30 (5x4)

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:1 обыграл «Нью-Йорк Айлендерс». Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 19 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2022, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Дюшейн, Йози) – 14:18 (5x4)   0:2 Йози (Форсберг, Дюшейн) – 28:22 (4x3)   1:2 Барзал (Нельсон) – 51:06 (5x4)   1:3 Дюшейн – 58:47 (en)   1:4 Гранлунд (Экхольм) – 59:23 (en)
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