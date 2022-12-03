Ассист Гаврикова и дубль Лайне помогли «Коламбусу» обыграть «Виннипег»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Эрик Гудбрансон, Густав Нюквист, а также Патрик Лайне, отметившийся дублем. Российский защитник Владислав Гавриков записал на свой счёт результативную передачу. Егор Чинахов результативными действиями отметиться не сумел.
Единственную шайбу хозяев забросил Пьер-Люк Дюбуа. Ему ассистировали Блейк Уилер и Джош Моррисси.
В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:1 обыграл «Нью-Йорк Айлендерс». Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 19 сейвов.
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