«Шестёркин давал нам шансы на победу». Зибанеджад — о поражении в матче с «Оттавой»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад отметил хорошую игру российского вратаря команды Игоря Шестёркина, но выразил разочарование результатом матча с «Оттавой» (2:3 ОТ).

«Просто чувствую разочарование прямо сейчас. Я не думаю, что мы играли достаточно хорошо в первых двух периодах матча. В третьем мы немного улучшили свою игру. Но это определённо разочаровывает, особенно с учётом того, что Шестёркин давал нам шансы на победу», — цитирует Зибанеджада официальный сайт НХЛ.

В середине третьего периода российский вратарь совершил великолепный сейв, не позволив отличиться нападающему «Оттавы». Шестёркин остановил шайбу щитком на линии ворот, после видеопросмотра судьи взятие ворот не засчитали, так как шайба оказалась за линией уже после свистка.

Отметим, что шведский нападающий не реализовал выход один на один с вратарём «Оттавы» в овертайме.