Кожевников отреагировал на информацию о возможном приходе Хартли в «Ак Барс»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Ак Барса» иностранного специалиста Боба Хартли. Вчера после победного матча с «Локомотивом» (3:2) Олег Знарок объявил об уходе из казанской команды по собственному желанию.

«Хартли? Навряд ли, думаю, он придёт. Навряд ли. Могут ли команду доверить исполняющему обязанности Бабенко? Ну я не знаю. Надо быть внутри, чтобы знать, кто, зачем и почему», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, по информации «Чемпионата» Боб Хартли является основным кандидатом на пост главного тренера «Ак Барса». Стороны практически договорились обо всех условиях соглашения. Хартли в сезоне-2020/2021 становился обладателем Кубка Гагарина вместе с омским «Авангардом».