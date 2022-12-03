Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников отреагировал на информацию о возможном приходе Хартли в «Ак Барс»

Кожевников отреагировал на информацию о возможном приходе Хартли в «Ак Барс»
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Ак Барса» иностранного специалиста Боба Хартли. Вчера после победного матча с «Локомотивом» (3:2) Олег Знарок объявил об уходе из казанской команды по собственному желанию.

«Хартли? Навряд ли, думаю, он придёт. Навряд ли. Могут ли команду доверить исполняющему обязанности Бабенко? Ну я не знаю. Надо быть внутри, чтобы знать, кто, зачем и почему», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, по информации «Чемпионата» Боб Хартли является основным кандидатом на пост главного тренера «Ак Барса». Стороны практически договорились обо всех условиях соглашения. Хартли в сезоне-2020/2021 становился обладателем Кубка Гагарина вместе с омским «Авангардом».

Новость по теме
Кожевников — об отставке Знарка: трудно создавать коллектив, если люди приходят с именами
Знарок ушёл из «Ак Барса» посреди сезона! Неужели спасать Казань приедет Хартли? Знарок ушёл из «Ак Барса» посреди сезона! Неужели спасать Казань приедет Хартли?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022