Главный тренер «Миннесоты»: Капризов заводит себя и ведёт ребят за собой каждый матч

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон высоко оценил лидерские качества российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова. Специалист, считает, что россиянин каждый матч играет на пределе своих возможностей и ведёт за собой партнёров по команде.
«У этого парня одна и та же рабочая этика каждый матч, он тяжело работает каждый вечер. Иногда он бьётся об стену, потому что играет 20 минут. Мы это понимаем. Но он заводит себя и партнёров по команде и хочет вести команду за собой, демонстрируя свою трудовую этику», — цитирует Эвасона The Athletic.
После победы в недавнем матче с «Эдмонтоном» (5:2), в котором форвард отметился тремя (1+2) очками, россиянин установил новый рекорд «Уайлд» по количеству матчей подряд с результативными передачами. Кроме того, Капризов продлил свою результативную серию до 10 встреч, улучшив собственный личный рекорд.
- 3 декабря 2022
-
15:20
-
15:10
-
14:50
-
14:42
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:08
-
12:57
-
12:26
-
11:45
-
11:30
-
11:11
-
11:01
-
10:24
-
09:47
-
09:31
-
09:10
-
08:43
-
08:24
-
06:48
-
06:16
-
06:04
-
05:25
-
03:31
- 2 декабря 2022
-
23:55
-
23:46
-
23:42
-
23:21
-
23:12
-
22:33
-
22:32
-
22:25
-
22:22
-
22:18