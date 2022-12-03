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Главный тренер «Миннесоты»: Капризов заводит себя и ведёт ребят за собой каждый матч

Главный тренер «Миннесоты»: Капризов заводит себя и ведёт ребят за собой каждый матч
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон высоко оценил лидерские качества российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова. Специалист, считает, что россиянин каждый матч играет на пределе своих возможностей и ведёт за собой партнёров по команде.

«У этого парня одна и та же рабочая этика каждый матч, он тяжело работает каждый вечер. Иногда он бьётся об стену, потому что играет 20 минут. Мы это понимаем. Но он заводит себя и партнёров по команде и хочет вести команду за собой, демонстрируя свою трудовую этику», — цитирует Эвасона The Athletic.

После победы в недавнем матче с «Эдмонтоном» (5:2), в котором форвард отметился тремя (1+2) очками, россиянин установил новый рекорд «Уайлд» по количеству матчей подряд с результативными передачами. Кроме того, Капризов продлил свою результативную серию до 10 встреч, улучшив собственный личный рекорд.

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