Форвард «Коламбуса» Лайне впервые после обмена из «Виннипега» забил в ворота бывшего клуба
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне отметился дублем. Эти шайбы стали для 24-летнего финна первыми в матчах против бывшего клуба. Финский форвард был обменян в «Блю Джэкетс» в январе 2021 года из «Виннипег Джетс».
В текущем сезоне на счету финна девять матчей, в которых он набрал шесть очков — забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. В сезоне-2021/2022 Лайне провёл за «Коламбус» 56 игр и набрал 56 (26+30) очков при отрицательном показателе полезности «-7».
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