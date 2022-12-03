Форвард «Коламбуса» Лайне впервые после обмена из «Виннипега» забил в ворота бывшего клуба

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне отметился дублем. Эти шайбы стали для 24-летнего финна первыми в матчах против бывшего клуба. Финский форвард был обменян в «Блю Джэкетс» в январе 2021 года из «Виннипег Джетс».



В текущем сезоне на счету финна девять матчей, в которых он набрал шесть очков — забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. В сезоне-2021/2022 Лайне провёл за «Коламбус» 56 игр и набрал 56 (26+30) очков при отрицательном показателе полезности «-7».