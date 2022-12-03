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Витязь — Северсталь. Прямая трансляция
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13:50 Мск
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Рассказов забросил великолепную шайбу броском из-под ноги в ворота «Северстали»

Рассказов забросил великолепную шайбу броском из-под ноги в ворота «Северстали»
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В эти минуты в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходит очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и череповецкой «Северсталью». Идёт первый период, счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

На девятой минуте матча великолепную шайбу забросил нападающий «Витязя» Кирилл Рассказов. Нападающий быстрее всех соориентировался в суматохе на чужом пятачке, подобрал шайбу и броском из-под ноги поразил ворота соперника. Ворота «Северстали» защищает Александр Самонов, проводящий третий матч за череповецкую команду после обмена из СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Спустя три минуты вторую шайбу в ворота «Северстали» забросил нападающий «Витязя» Александр Яремчук.

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