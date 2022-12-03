Рассказов забросил великолепную шайбу броском из-под ноги в ворота «Северстали»

В эти минуты в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходит очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и череповецкой «Северсталью». Идёт первый период, счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

На девятой минуте матча великолепную шайбу забросил нападающий «Витязя» Кирилл Рассказов. Нападающий быстрее всех соориентировался в суматохе на чужом пятачке, подобрал шайбу и броском из-под ноги поразил ворота соперника. Ворота «Северстали» защищает Александр Самонов, проводящий третий матч за череповецкую команду после обмена из СКА.

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Спустя три минуты вторую шайбу в ворота «Северстали» забросил нападающий «Витязя» Александр Яремчук.