Валерий Каменский: Боб Хартли — опытный специалист. Хуже для «Ак Барса» не будет

Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ и вице-президент лиги Валерий Каменский высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Ак Барса» иностранного специалиста Боба Хартли.

«Боб Хартли опытный специалист. Я думаю, что такой специалист помог бы «Ак Барсу» выйти на другой уровень. Хартли это доказывал. Это будет его решение. Если он примет его, то хуже для «Ак Барса» не будет», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера после победного матча с «Локомотивом» (3:2) Знарок объявил об уходе из казанского клуба по собственному желанию. После 36 матчей текущего сезона «Ак Барс» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции.