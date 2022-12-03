Валерий Каменский: Боб Хартли — опытный специалист. Хуже для «Ак Барса» не будет
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Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ и вице-президент лиги Валерий Каменский высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Ак Барса» иностранного специалиста Боба Хартли.
«Боб Хартли опытный специалист. Я думаю, что такой специалист помог бы «Ак Барсу» выйти на другой уровень. Хартли это доказывал. Это будет его решение. Если он примет его, то хуже для «Ак Барса» не будет», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, вчера после победного матча с «Локомотивом» (3:2) Знарок объявил об уходе из казанского клуба по собственному желанию. После 36 матчей текущего сезона «Ак Барс» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции.
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