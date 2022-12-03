Морозов сообщил, что решение по сокращению лимита на легионеров в КХЛ пока не принято

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о возможном сокращении числа иностранных хоккеистов в заявках клубов лиги до трёх игроков в следующем сезоне.

«Это ещё не решено. В Челябинске будет масштабная неделя. 9 декабря пройдёт совет руководителей клубов, где мы соберёмся и вместе будем обсуждать. Это одно из предложений, которое мы выносили на голосование клубам. Будем обсуждать. Пока что такого решения нет», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ лимит на иностранных хоккеистов составляет пять игроков. Планируется, что с сезона-2023/2024 это число сократится до трёх. Ранее президент ФХР Владислав Третьяк говорил, что ужесточение лимита на легионеров в КХЛ поспособствует развитию отечественных хоккеистов.

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