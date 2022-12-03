Определены игроки Кубка Вызова, которые примут участие в Матче звёзд КХЛ — 2022

В Челябинске матчем за Кубок Вызова МХЛ стартовала Фонбет Неделя звёзд хоккея. Сборная команда Востока обыграла Запад со счётом 5:2. По итогам матча были определены хоккеисты, которые через неделю примут участие в Матче звёзд КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Лучшими игроками матча были признаны Артём Жуков («Сибирские Снайперы»), Роман Канцеров («Стальные Лисы») и Владимир Конов («Локо-76») от Востока, а также Иван Демидов («СКА-1946») от Запада. Все четыре хоккеиста примут участие в Мастер-шоу и Матче звёзд КХЛ 10 и 11 декабря в Челябинске.
Отметим, что 16-летний нападающий «СКА-1946» Иван Демидов вошёл в топ-3 по количеству голов в МХЛ в возрасте до 17 лет. Форвард с 34 (12+22) очками в 22 играх занимает второе место в списке бомбардиров текущего чемпионата МХЛ.
- 3 декабря 2022
-
16:54
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:18
-
16:07
-
15:54
-
15:20
-
15:10
-
14:50
-
14:42
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:08
-
12:57
-
12:26
-
11:45
-
11:30
-
11:11
-
11:01
-
10:24
-
09:47
-
09:31
-
09:10
-
08:43
-
08:24
-
06:48
-
06:16
-
06:04
-
05:25
-
03:31
- 2 декабря 2022
-
23:55
-
23:46
-
23:42