Определены игроки Кубка Вызова, которые примут участие в Матче звёзд КХЛ — 2022

В Челябинске матчем за Кубок Вызова МХЛ стартовала Фонбет Неделя звёзд хоккея. Сборная команда Востока обыграла Запад со счётом 5:2. По итогам матча были определены хоккеисты, которые через неделю примут участие в Матче звёзд КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Лучшими игроками матча были признаны Артём Жуков («Сибирские Снайперы»), Роман Канцеров («Стальные Лисы») и Владимир Конов («Локо-76») от Востока, а также Иван Демидов («СКА-1946») от Запада. Все четыре хоккеиста примут участие в Мастер-шоу и Матче звёзд КХЛ 10 и 11 декабря в Челябинске.

Отметим, что 16-летний нападающий «СКА-1946» Иван Демидов вошёл в топ-3 по количеству голов в МХЛ в возрасте до 17 лет. Форвард с 34 (12+22) очками в 22 играх занимает второе место в списке бомбардиров текущего чемпионата МХЛ.

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